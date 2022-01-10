"Унижение": Врезавший Бородиной за измены Омаров продолжил мстить

Бизнесмен Курбан Омаров начал 2022 год с грязной войны. Ксения Бородина и ее близкие стали жертвой обвинений.

В ночь с 1 на 2 января Курбан Омаров решил испортить экс-супруге новогоднее настроение. В инстаграм-истории мужчина практически врезал Ксении Бородиной язвительными фразами о том, что она спала с его другом Трофимом, будучи в браке.

Народ на слово поверил бывшему мужу телеведущей и накинулся на звезду с упреками в супружеской неверности. К тому времени Ксения Бородина как раз улетела с детьми и подругами на Мальдивы, поэтому отбиваться от волны хейта ей было совсем некстати.

В поддержку брюнетки высказались ее близкие люди, в том числе артистка Ольга Орлова и директор Лев. Последний назвал Курбана Омарова "перенюханным ухолизом", вызвав в Сети ажиотаж. Экс-супруг Ксении Бородиной не стал молчать и продолжил мстить обидчикам.

В личном блоге бизнесмен выложил гадкие провокации в адрес Льва, называя его определением "подневольный шнырь". По словам Курбана, директор имеет темное прошлое и сильно зависим от телезвезды, поэтому был вынужден за нее заступиться.

"Его задача занимать место на парковке и кофе приносить. Если вдруг, не дай бог, кофе не горячий, он будет испытывать унижение в виде крика", — выразился блогер про помощника Ксении Бородиной.

Ранее телеведущая оперативно реагировала на нападки Курбана Омарова. Так, недавно Ксения Бородина указала в своем "Инстаграм", что ее бывший муж завел 17-летних любовниц. По мнению знаменитости, бизнесмен намеренно раздувает шумиху, чтобы заработать денег на ремонт своей квартиры.