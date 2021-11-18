Холостяк Цискаридзе проболтался о спутнике жизни

Николаю Цискаридзе 47 лет, однако официально он не женат. И хоть еще совсем недавно он говорил, что не представляет себя чьим-то супругой и не намерен "размножаться в неволе", как выяснилось, танцор все же мечтает о семейном очаге и стабильности.
Напомним, Цискаридзе в жизни увидел достаточно плохих примеров семейной жизни, которые раз и навсегда отбили у него желание жениться и заводить потомство. Плохим был и пример родителей.
К сожалению, родители Николая Цискаридзе расстались, когда он был еще ребенком. В итоге воспитанием мальчика занимался отчим.
Немалую роль сыграла няня Цискаридзе, которая с детства прививала ему любовь к искусству. Она читала ему Толстого и Шекспира, знакомила с поэзией и театром. Мать тоже водила мальчика на выставки и в музеи.
Недавно Николай Цискаридзе опубликовал в своем "Инстаграм" пост, который навел фанатов на мысли о скорой женитьбе балетмейстера. В тексте публикации Цискаридзе размышлял об идеальной женщине, с которой надо создать семью. Он привел цитату Карла Вебера.
"Женись на маленькой, хрупкой женщине, ибо из всех зол надо выбирать меньшее", – написал Цискаридзе.