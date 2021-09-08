Николаев вызвал ажиотаж редким фото

Игорь Николаев показал архивный снимок с другом и коллегой Владимиром Пресняковым.

Музыкантов связывает не только работа, но и многолетняя дружба. Композитор с исполнителем предстали на фото молодыми. Они позируют рядом. У артистов очень модные в то время прически с пышным начесом.

Игорь Николаев объяснил, что этот редкий снимок нашел у старшей дочери, у которой побывал в гостях. Там они листали старые альбомы и обнаружил кадр с товарищем. Певец пообещал поклонникам, что будет периодически продолжать выкладывать архивные фотографии.

Снимок звезд вызвал ажиотаж у россиян. Они принялись писать, что с ностальгией вспоминают те времена и помнят Игоря Николаева молодым. Одна из поклонниц даже вспомнила, что была в ранней юности влюблена в исполнителя.

Также фолловеры похвалили наследницу композитора Юлию за то, что она трепетно относится к истории своей семьи. Напомним, дочери Игоря Николаева от его одноклассницы Елены Кудряшевой, 40 лет. Женщина по специальности врач. Она пошла по стопам отца, унаследовав любовь и талант к музыке.

Юлия закончила музыкальную школу и всемирную школу искусств в Майами. Дочь Игоря Николаева известна как вокалистка и автор песен. В настоящее время она живет и трудится в США.