Обнародованы детали тайной связи Бородиной и Манукяна: отвоевала партнера Бузовой

Не так давно стало известно о разводе Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Многие поклонники отчаянно пытались разобраться, действительно ли ведущая радуется своему одиночеству. Видимо, теперь наступил новый этап.

После официального заявления Курбан Омаров публиковал трогательные посты и диалоги с детьми. Публика негодовала, почему бизнесмен страдает, но не делает ничего, чтобы удержать возлюбленную. В то же время ведущая активно и громко отмечала тот факт, что теперь она – свободная женщина. Видео с вечеринок с подругами то и дело появлялись в ее личном блоге.

Многие поклонники были уверены, все это – якобы лишь попытка скрыть страдания за маской радости. Сама Ксения Бородина сообщила, что не жалеет о разводе и возвращаться к супругу не планирует. Теперь всплыли новые детали.

Судя по всему, прошлое осталось в прошлом. Ведущая погрузилась в работу. По информации некоторых СМИ, теперь Ксения Бородина пришла на место Ольги Бузовой в проекте "Ледниковый период". При этом она не только согласилась участвовать в шоу, но и "забрала" партнера поющей коллеги. Танцам на льду Дмитрий Соловьев теперь обучает другую звезду "Дома-2".

Однако это совсем не все совпадения. Вдобавок ко всему вскрылась и тайная связь Ксении Бородиной с бывшим возлюбленным Бузовой, Давидом Манукяном. Сообщается, что рэпер якобы тоже принял участие в программе и стал соперником бывшей подруги экс-возлюбленной. Пока информация официально не подтверждена, а потому всем интересующимся остается только гадать.

