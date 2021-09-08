Окрыленный Галкин сбежал от Пугачевой: Было здорово

Несмотря на нежелание супруги выезжать из страны, Максим Галкин все-таки отправился на море. Оставив Аллу Пугачеву с детьми дома, пародист улетел в Хорватию.

В своем личном блоге артист поделился красочным видео. Оказалось, что в отпуск он отправился вместе со своим старшим братом и общими друзьями. Известно, что Дмитрий имеет собственный бизнес и совсем не стремится к публичности, а потому его нечасто можно увидеть на снимках звездного родственника.

При этом Максим Галкин поддерживает теплые отношения с братом. В начале августа они с Аллой Пугачевой посетили его день рождения, после чего появились крайне трогательные кадры с мероприятия. Некоторые предполагают, что идея последнего путешествия принадлежит именно Дмитрию. Поездка получилась достаточно экстремальной. Позволить себе нечто подобное с супругой и наследниками было бы невозможно.

"Это было здорово", – рассказал Максим своим подписчикам. Опубликованные кадры показали, насколько необычным получилось путешествие. Мужчины не только катались на яхте, банане и квадроциклах, но и спускались по горной реке на небольшой лодке. Также они решились пересечь ущелье на тарзанке, высота которой ужаснула пользователей Сети.

Максим Галкин много гулял, плавал и даже освоил подводный скутер. Сам артист посмеялся над собой и отметил, что себе он казался более уверенным и эффектным в тот момент. Подписчики высоко оценили приключения кумира и его самоиронию.

