"Это конченые люди": отец Фриске смешал семью Шепелева с грязью

Владимир Фриске по сей день не может смириться со смертью дочери и таит злобу на ее экс-избранника. Родитель певицы уверен, что Дмитрию Шепелеву всегда были нужны от Жанны Фриске только деньги.



Болезнь артистки сделала телеведущего и семью звезды врагами. Отец Жанны Фриске убежден, что ради материальной выгоды шоумен способен на любую гадость.

Мужчина поделился историей, которая, по его мнению, демонстрирует истинное отношение ведущего к его дочери. Он признался, что даже хотел побить Шепелева после того, что тот наговорил. По словам Владимира Фриске, они вместе с семьей шоумена сидели у них дома в период новогодних праздников.

Отец Жанны Фриске отметил, что Дмитрий Шепелев был пьян и говорил только о том, как они будут делить деньги онкобольной певицы. Родитель артистки его выгнал. Ведущий с родителями уехали. Однако на утро отец звезды вновь увидел их в своей квартире – хозяйничающими на кухне.

Мужчина признался, что не общался с семьей Дмитрия Шепелева после этого. Он отметил, что понял — "это конченые люди". Владимира Фриске возмутило и то, что когда его дочь была больна, ее возлюбленный веселился и отдыхал в клубах По словам Владимира Фриске, ему прислали в доказательство фото шоумена из ночного заведения.

Владимир Фриске с горечью отметил, что его дочь телеведущему была не нужна. Он заключил, что мужчину интересовали лишь ее деньги. Печалит отца Жанны Фриске и то, что они с женой не могут увидеть сына артистки Платона. Дмитрий Шепелев не дает бабушке и дедушке встретиться с внуком. Ранее отец Жанны Фриске признался, что в молодости им с женой уже пришлось пережить смерть ребенка.