Брежнева обнажила живот после слухов о беременности

Красавицу Веру Брежневу то и дело подозревают в третьей беременности.

Супруга Константина Меладзе является мамой двух дочерей, которых она родила в своих прошлых отношениях. У певицы и композитора нет совместных наследников, и этот факт не дает покоя многим поклонникам пары. Вероятно, именно по этой причине каждый раз, когда Вера Брежнева появляется на публике в свободной одежде, молва начинает приписывать блондинке долгожданную беременность.

На днях звезда решила опровергнуть очередную волну подобных слухов и опубликовала в Сторис фото, на котором она запечатлена в джинсах и в обнажающем живот коротком топе во время своего отдыха в Италии. На фото хорошо видно, что живот красавицы совершенно плоский, из чего можно заключить, что надежды поклонников вновь не оправдались – соответствующий снимок приводит "ЭГ". Вероятно, таким смелым кадром певица решила пресечь все домыслы публики, которые, наверняка, доходят до нее время от времени.

Стоит отметить, что Вера Брежнева всегда тщательно следит за своей фигурой: правильно питается, занимается спортом. В 39 лет певица может похвастаться идеальными формами, и смело щеголяет на публике даже в очень коротком топе.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Вера Брежнева отреагировала на разговоры о связях мужа с красавицами-солистками "ВИА Гры".