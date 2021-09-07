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Шоу-бизнес
"Снова в ЗАГС": 82-летняя Федосеева-Шукшина спешит под венец

"Снова в ЗАГС": 82-летняя Федосеева-Шукшина спешит под венец

Пожилая артистка получила предложение о замужестве после развода с Бари Алибасовым. Лидия Федосеева-Шукшина еще даст фору молодым.
прочитано 1117 раз

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину рано списывать со счетов. В 82 года она становится завидной невестой вопреки всем и вся. Выяснилось, что Бари Алибасов не готов отпустить экс-супругу в свободное плавание, поэтому практически сразу после развода предложил ей вновь пожениться. Как утверждает сам музыкант, брак был расторгнут для того, чтобы его имуществом не завладели корыстные родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Основатель группы "На-на" задумал скорее распределить свое наследство, а затем узаконить отношения с дамой сердца. "Мы с тобой снова пойдем в ЗАГС и женимся. Теперь до конца жизней уже будем вместе!" — заявил Бари Алибасов бывшей жене. Федосеева-Шукшина не стала противоречить артисту и согласилась с его идеей в провокационной манере.

"Обязательно пойду! Короночку надену с розочками на голове, и мы заново женимся", — отреагировала кинодива. В шутку она отметила, что уже купила свадебный наряд. Кроме того, Лидия Федосеева-Шукшина назвала мысль Бари Алибасова гениальной.

Известно, что сейчас бывшие супруги не пересекаются. Последний раз они общались вживую в начале января. Тем не менее Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов часто разговаривают по телефону. Происходит это ежедневно, а иногда разговоров так недостает, что они звонят друг другу по два-три раза в сутки.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 19:33 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

комментарии

Ответить:

Гость846472
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У бабки совсем Бог ум отнял- зачем все это творит? Сидела бы на балконе- птичек слушала- сдайте ее куда-либо
Гость843916
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Машь, уйми свою ненормальную маманю! А, то, "критикессой" всему быть хорошо, но вы же ВСЕ, в этой семейке,больные и лицемеры, с двойным днём!
Гость850137
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Маразм крепчает.
Гость850135
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Плачет-рыдает по этой старой безумке психиатрическая клиника.Спасать нужно из ума выжившую идиотку. Она же невменяемая! Может и вилкой в глаз зафунрюрить.
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