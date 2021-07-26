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Шоу-бизнес
"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной

"Жила в свое удовольствие": вскрылись скандальные данные об изменах Лидии Федосеевой-Шукшиной

О браке Лидии Федосеевой-Шукшиной и ныне покойного режиссера, актера и писателя Василия Шукшина до сих пор ходят различные слухи. Даже через много лет появляются пикантные подробности совместной жизни артистов.
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Знаменитый фотокорреспондент и кинооператор Анатолий Ковтун был хорошим другом Василия Шукшина. Он поведал детали о семейной жизни актера, которые знали только самые близкие.

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По словам Ковтуна, режиссер очень любил свою супругу. А вот Лидия Федосеева-Шукшина, по его мнению, – нет. фотограф заявил, что еще при жизни Василия Шукшина его жена очень тесно общалась со своим будущим мужем – оператором Михаилом Аграновичем. Оказывается, мужчина пришел в дом артистки всего через три дня после скоропостижной кончины писателя.

Кинооператор заверил, что эти подробности рассказала ему Ольга – дочь Шукшиных. По словам Анатолия Ковтуна, Лидия Федосеева-Шукшина говорила гадости о покойном супруге. В частности, что тот бегал за ней по дому с топором.

Друг актера отметил, что об их семейных отношениях ему рассказывал сам Василий Шукшин. Гордый режиссер не жаловался товарищу напрямую, но тот профессиональным взглядом многое подмечал. Так, Анатолий Ковтун уверен, что жена плохо заботилась о муже и не создавала в доме уют. Якобы готовить Лидия Федосеева-Шукшина тоже не любила.

"Жила в свое удовольствие", – вынес вердикт друг актера. По его словам, артистка нередко злоупотребляла своей женской привлекательностью. Также Ковтун убежден, что Василий Шукшин никогда не бил супругу, даже будучи сильно пьяным.

По мнению кинооператора, писатель мог в сердцах замахнуться на жену, но и то, только ради того, чтобы остановить. Ковтун заявил, что Лидия Федосеева-Шукшина гуляла от мужа почти в открытую. Он уверен, что с самого начала брак звезд был построен на амбициях.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 10:03 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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