"Мы были еще молодыми": откровения отца о брате-близнеце Жанны Фриске

Отец Жанны Фриске признался, что в молодости им с супругой уже пришлось пережить смерть ребенка.

Экс-солистка группы "Блестящие" скончалась шесть лет назад после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью – у певицы была опухоль головного мозга. Отец звезды до сих пор не может смириться с горькой утратой. О своих чувствах Владимир Фриске недавно рассказал в ютуб-шоу "Психология звезд". Там же мужчина признался, что у Жанны Фриске был брат-близнец.

Безутешный отец сообщил, что близнецы родились раньше срока, были очень слабенькими и сразу попали в разные больницы. Жанна, которая весила при рождении всего 1300 грамм, около месяца пролежала в кувезе, окрепла и поехала домой. У ее брата дела обстояли хуже: у мальчика была непроходимость кишечника и асфиксия. Внешне он был очень похож на своего отца. Через две недели после рождения ребенок умер.

Фриске признался, что они с женой тогда очень тяжело переживали смерть сына, но потом справились, смогли даже частично забыть и жить дальше. Сейчас супруги, пережившие двойную потерю, часто вспоминают покойного малыша и уже по-другому относятся к той страшной ситуации.

"Мы были еще молодыми, нам по 20 лет было...," – разоткровенничался отец певицы.

Сама Жанна не забыла о брате и при жизни часто думала о нем. Когда артистка столкнулась со своим страшным недугом, она даже заявила, что это братик зовет ее к себе.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Дмитрий Шепелев наконец показал лицо сына Жанны Фриске.