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Шоу-бизнес
Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева

Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева

Елена Малышева нечасто дает интервью, а потому каждый диалог становится настоящей сенсацией. На этот раз она стала гостьей программы Татьяны Устиновой "Мой герой".
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Оказалось, что с самого детства юная Елена Шабунина любила учиться, а окружающие высоко ценили ее за острый ум и любознательность. В школе она выигрывала все олимпиады и стремилась лишь к большему. Однако амбиции, к несчастью, лишь отпугивали поклонников будущей звезды телевидения.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Елена Васильевна вспомнила, что всегда очень любила читать стихи. Однажды она так увлеклась строками Владимира Маяковского во время свидания, что не заметила, как они с потенциальным кавалером спустились в метро. Молодой человек, судя по всему, не совсем оценил романтический настрой избранницы, а потому просто быстро забежал в вагон уходящего поезда, крикнув, что у него появились важные дела.

Однако самый большой удар Елене Малышевой нанесла родная мать. Все дело в том, что у нее были свои методы воспитания. Так, в 26 лет тогда в некоторых кругах женщины негласно считались "старыми девами", а в 27 и вовсе становились "старородящими". Мать будущей знаменитости прибыла в столицу и заявила, что счастлива, что дочь решила жить с ней и отцом. Елена Васильевна осознала – на ней поставили крест.

С этими словами она и обратилась к своему папе. Мудрый мужчина сказал, что он никогда не поставит на ней крест, так как верит: дочь еще обретет свое счастье тогда, когда это будет нужно. Так и случилось. В скором времени она встретила своего супруга.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 7 сентября 2021, 14:00 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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