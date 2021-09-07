Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева

Елена Малышева нечасто дает интервью, а потому каждый диалог становится настоящей сенсацией. На этот раз она стала гостьей программы Татьяны Устиновой "Мой герой".

Оказалось, что с самого детства юная Елена Шабунина любила учиться, а окружающие высоко ценили ее за острый ум и любознательность. В школе она выигрывала все олимпиады и стремилась лишь к большему. Однако амбиции, к несчастью, лишь отпугивали поклонников будущей звезды телевидения.

Елена Васильевна вспомнила, что всегда очень любила читать стихи. Однажды она так увлеклась строками Владимира Маяковского во время свидания, что не заметила, как они с потенциальным кавалером спустились в метро. Молодой человек, судя по всему, не совсем оценил романтический настрой избранницы, а потому просто быстро забежал в вагон уходящего поезда, крикнув, что у него появились важные дела.

Однако самый большой удар Елене Малышевой нанесла родная мать. Все дело в том, что у нее были свои методы воспитания. Так, в 26 лет тогда в некоторых кругах женщины негласно считались "старыми девами", а в 27 и вовсе становились "старородящими". Мать будущей знаменитости прибыла в столицу и заявила, что счастлива, что дочь решила жить с ней и отцом. Елена Васильевна осознала – на ней поставили крест.

С этими словами она и обратилась к своему папе. Мудрый мужчина сказал, что он никогда не поставит на ней крест, так как верит: дочь еще обретет свое счастье тогда, когда это будет нужно. Так и случилось. В скором времени она встретила своего супруга.

