"Ой, я под столом": Ягудин высмеял "несущую бред" Малышеву

Алексей Ягудин решил в очередной раз позабавить своих поклонников.

Известный фигурист записал смешное видео с фрагментом передачи Елены Малышевой, в котором она говорит о "допустимой дозе арбуза". По мнению популярного доктора, за раз можно съесть не больше одного кусочка арбуза. Вслед за заявлением Малышевой в ролике появляется и сам Алексей Ягудин, который сидит у себя на кухне и поедает арбуз: перед мужчиной стоит полная миска объеденных корок, и заявление о допустимой дозе в один кусок повергает его в ужас.

Подписчики Ягудина в "Инстаграм" высоко оценили юмор спортсмена и вместе с ним от души посмеялись над очередным странным утверждением Малышевой, многие даже принялись спорить с врачом и заявили, что Елена Васильевна просто "несет бред".

Пользователи Сети написали под видео:

"Ой, я под столом" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Такой бред ,арбузы по сезону -3 месяца в году ,почему бы не поесть", "Ну как можно нести всякую чушь по федеральному каналу?", "Бредит опять", "Леша , мы с тобой!!!"

Впрочем, некоторые подписчики предположили, что Ягудин ради смеха выложил лишь фрагмент передачи, из которого не совсем понятно о какой именно категории людей говорит доктор. Возможно, речь шла о диабетиках, тогда все становится понятнее.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как Алексей Ягудин сорвался на безжалостную Татьяну Тарасову.