"Мне всегда казалось это мерзким": Бородина рассказала о бессовестном воровстве

Ксения Бородина сделала признание о несправедливости, которая тревожит ее много лет.

Ведущая шоу "Дом-2" призналась, что на протяжении долгого времени ее обворовывали. Она вспомнила о детстве, но поклонники посчитали, что таким образом Ксения Бородина выразила душевную боль от развода с Курбаном Омаровым.

Теледива поведала, что часто сталкивалась с воровством. Когда она была еще девочкой, у нее периодически исчезали дорогие ей вещи, купленные матерью в Италии. Будущей звезде было обидно о слез, но она не решалась раскрыть правду родным.

Родители были уверены, что Ксения Бородина по доброте душевной сама дарит вещи подружкам. Девочка же очень переживала по этому поводу. Она призналась в своем инстаграм-аккаунте, что с детства не понимала, как можно взять чужое.

Ксения Бородина добавила, что один из недавних ее "подарков" завернули в мусорный мешок. Знаменитость не сказала, о чем конкретно речь, но фолловеры сделали свои выводы. Они заподозрили, что ведущая имеет в виду то, что соперница украла у нее мужа.



Ксения Бородина же заключила, что воспитывает своих детей так, чтобы они никогда не воровали. По ее мнению, к честному человеку все придет само. Напомним, ранее в Сети появилось первое видео теледивы с предполагаемым новым бойфрендом.