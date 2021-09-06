"Светлая память": Кончаловская с проплешинами вызвала шок

Накануне Любовь Толкалина предалась ностальгии и показала интересный кадр со взрослой дочерью.

Единственной дочери Любови Толкалиной уже 20 лет. Год назад Мария Кончаловская создала свою собственную семью и вышла замуж. Однако любящая мать все еще вспоминает, как ее дочурка была совсем малышкой.

Вчера актриса опубликовала в своем инстаграм-аккаунте архивное фото Егора Кончаловского с маленькой Машей на руках. На снимке счастливый режиссер держит очаровательную новорожденную: взгляд младенца еще совсем не осмысленный, на голове проплешины, но при этом выглядит семейное фото очень трогательно.

Любовь Толкалина призналась, что очень любит этот кадр, сделанный в день крестин Марии. Мать пожелала взрослой дочери, чтобы она всегда был окружена мужской любовью и заботой, как на этом снимке.

Фолловеры актрисы были по-хорошему шокированы уникальным снимком, ведь большинство из них никогда не видели Марию Кончаловскую такой крохой. Сейчас молодая женщина выглядит совсем иначе да и ее родителей давно не видели вместе.

Пользователи написали:

"Жаль конечно,что Вы с Егором Кончаловским расстались...Ну ничего ,Ваша дочурка– светлая память ,поэма о Вашей любви" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Сразу видно, что такая красивая, умная, ни на кого не похожая и прекрасная барышня, могла быть сделана исключительно с любовью", "Боже мой как же это нежно. Папа и дочка".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь Любови Толкалиной сверкнула голой грудью.