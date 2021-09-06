Разъяренный Соловьев набросился на Собчак: Недостойная женщина!

Ситуация просто вывела Владимира Рудольфовича из себя. В привычной ироничной манере журналистка показала в ходе своего выпуска две фотографии, которые предложила зрителям сравнить.
По мнению Ксении Собчак, фото генерала-майора США Криса Донахью, который покинул Афганистан последним ночью, и снимок генерала-полковника Бориса Громова, который последним пересек мост через границу СССР и Афганистана, имеют много общего. На ютуб-канале ведущего появилось видео его выступления. Он заявил, что журналистка "лжет".
По мнению Владимира Соловьева, на снимке Бориса Громова специально был вырезан фон. Ведущий подчеркнул, что именно он четко демонстрирует: генерал шел вместе с сыном в дневное время и не скрывался. Владимир Рудольфович добавил, что "лгать" Собчак якобы научилась, а проверять данные – якобы пока нет.
В конце выпуска журналист заявил, что не зря всегда считал Ксению Собчак "недостойной и гадкой". В комментариях разгорелся конфликт. Многие посчитали высказывание Владимира Соловьева чересчур грубым и резким, другие же полностью поддержали его. Они отметили, что журналистка якобы достаточно часто ошибается в серьезных вещах, а население даже не пытается разобраться в том, чему стоит верить.
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