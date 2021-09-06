Разъяренный Соловьев набросился на Собчак: Недостойная женщина!

Телеведущий Владимир Соловьев резко прокомментировал последний выпуск программы Ксении Собчак. Особенно ему не понравился блок, в котором журналистка сравнила ухода американцев из Афганистана с уходом СССР из страны в 1989 году.

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