Заткнувшей Соловьева Бузовой поставили неутешительный диагноз

Ольга Бузова отказалась идти на шоу Владимира Соловьева. Ведущий ответил ей колкостью.

Поющая ведущая призналась в своем "Инстаграм", что ее пригласил Владимир Соловьев, но она отказалась. Ольга Бузова обвинила популярного ведущего в абьюзе своих спикеров. Звезда "Дома-2" уверена, что Соловьев хотел поднять за счет нее свои рейтинги.

Также 36-летняя Бузова напомнила, что у Соловьева частенько случаются скандалы с оскорблениями женщин. Якобы он приглашает на свою программу уважаемых спикеров, а потом просто унижает их.

Владимир Соловьев ответил на такое резкое заявление ведущей. Ведущий уверен, что Бузовой необходима помощь.

"Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает", – приводит слова Соловьева "СтарХит".

Также он добавил, что помимо психиатра ей может понадобиться адвокат, так как не все будут терпеть ее бесконечные выпады в свой адрес. Помимо этого ведущий посоветовал Бузовой нанять педагога по вокалу и актерскому мастерству, потому что ни одного, ни другого у нее якобы нет. Соловьев не стал исключать, что Ольга Бузова могла хорошо учиться в школе и университете, но за 17 лет на "Доме-2" все способности у нее якобы улетучились.