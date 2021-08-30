Заткнувшей Соловьева Бузовой поставили неутешительный диагноз

Поющая ведущая призналась в своем "Инстаграм", что ее пригласил Владимир Соловьев, но она отказалась. Ольга Бузова обвинила популярного ведущего в абьюзе своих спикеров. Звезда "Дома-2" уверена, что Соловьев хотел поднять за счет нее свои рейтинги.
Также 36-летняя Бузова напомнила, что у Соловьева частенько случаются скандалы с оскорблениями женщин. Якобы он приглашает на свою программу уважаемых спикеров, а потом просто унижает их.
Владимир Соловьев ответил на такое резкое заявление ведущей. Ведущий уверен, что Бузовой необходима помощь.
"Ей нужен хороший психиатр. У нее болезнь Уткина — это когда человека употребляет слова, о значении которых не знает", – приводит слова Соловьева "СтарХит".
Также он добавил, что помимо психиатра ей может понадобиться адвокат, так как не все будут терпеть ее бесконечные выпады в свой адрес. Помимо этого ведущий посоветовал Бузовой нанять педагога по вокалу и актерскому мастерству, потому что ни одного, ни другого у нее якобы нет. Соловьев не стал исключать, что Ольга Бузова могла хорошо учиться в школе и университете, но за 17 лет на "Доме-2" все способности у нее якобы улетучились.
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