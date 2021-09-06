Баснословные деньги и тюрьма: убитая горем Штурм может потерять внука

В семье исполнительницы Натальи Штурм произошел скандал. Бывший супруг ее наследницы подал в суд. Он намерен установить порядок общения с внуком звезды, Даниэлем.

В тот момент, когда Елена Якубова еще состояла в отношениях с мужчиной, он заявил, что хотел бы отправить сына в Австрию. Подобное решение он объяснил просто: хотел, чтобы воспитанием ребенка занялась его мама. Однако отношения пары были далеки от идеала. В какой-то момент предприимчивый супруг звездной наследницы находился под домашним арестом, а затем провел полгода в тюрьме.

Наталья Штурм рассказала, что каждый месяц ее дочь навещала возлюбленного и привозила к нему сына. Через полгода он вернулся в Россию, но затем адвокат потребовал, чтобы он приехал обратно в Венгрию. По словам родительницы, проблемы начались во время пандемии. Тогда Елена с ребенком приехала на родину, но мужа не устроило такое решение.

Теперь отец Даниэля пытается через суд добиться признания брака недействительным. Также он хочет, чтобы распорядок его встреч с сыном был юридически определен. Однако артистка не верит зятю. Она полагает, что он хочет забрать мальчика и вывезти его из страны.

Оказалось, что, по условиям брачного договора, зять Натальи Штурм был обязан выплачивать ее дочери 120 тысяч рублей каждый месяц. После его возвращения из тюрьмы выплаты прекратились. Теперь он уже должен супруге около трех миллионов рублей. По мнению Натальи, все судебные разбирательства связаны исключительно с нежеланием мужчины выплачивать долги. По словам Елены Якубовой, избранник сильно изменился после выхода из тюрьмы. Ранее он всегда "прикрывался" деньгами своего богатого отца и ни в чем себе не отказывал.

