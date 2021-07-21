Оголившаяся Штурм кинулась в объятия к новому любовнику

Российская певица Наталья Штурм предстала перед поклонниками в обществе нового ухажера.

Наталья Штурм два раза была замужем. Ее первым супругом стал Сергей Деев, ее однокурсник по музыкальному училищу. От него артистка родила дочь Елену. Семья развалилась. Позже она вышла за бизнесмена Игоря Павлова. От него она родила сына Арсения.Однако и эта семья распалась.



Сейчас популярная исполнительница 90-х Наталья Штурм снова нашла свою любовь. В "Инстаграм" певица показала свежее фото, на котором предстала в объятиях импозантного мужчины.

На фото Штурм и ее новый поклонник отдыхали у бассейна. На ней был нежно-розовый купальник, а его шею украшала золотая цепь внушительной толщины. Оба улыбались и выглядели счастливыми.



Теперь поклонники гадают, кто же стал ее новым избранником. Кто-то даже принял его за актера Алексея Серебрякова. В геоданных Штурм указала один из отелей Болгарии.

"В 55 жизнь только начинается", – написала довольная исполнительницы хита "Школьный роман" Наталья Штурм.

Поклонники оценили неувядающие красоту Натальи Штурм, а вот ее нового избранника признали не все. Пока Наталья Штурм не рассказала, кем является ее избранник и чем он занимается, сообщает "Пятый канал".