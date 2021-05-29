Обмазанная пеной голая Наталья Штурм возбудила интимным видео

В ролике обнаженная Наталья Штурм кокетливо мяукает и открыто демонстрирует фигуру.

В своем Инстаграме звезда поделилась фотографиями и видео из водного развлекательного центра. Наталья посетила хамам, сауну и даже детский бассейн, а также успела на всех локациях сделать снимки.

Для отдыха Наталья Штурм выбрала два купальника: слитный черного цвета в белый горох и раздельный розовый с ярким узором.

В подписи к посту Наталья отметила, что даже в Москве есть райские места, где отдыхаешь душой и телом. Также артистка прорекламировала выбранный аквапарк.

На одном из видео певица лежит в ванной с пеной и иронично мяукает. То опускаясь в воду, то поднимаясь из нее, Штурм показывает свои прелести: обнаженные ключицы, плечи и грудь.

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост звезды. Одни осудили ее за неопрятный внешний вид, злоупотребление пластическими операциями, а также в неуместной в водном центре пошлости.

"Детский бассейн? Тетя Наташа, рано в детство впадать", "Привет, силикон! Думаю ещё надо увеличить "жо…" или "си….", – яростно написали фолловеры.

Другие поклонники отметили шикарную фигуру Натальи Штурм, а также поблагодарили ее за рекомендацию водного развлекательного центра.

"Спасибо Наташе! Какое чудесное место нашла", "Красавица Наталья! Будьте счастливы", – прокомментировали фанаты.

Напомним, что пик карьеры Натальи Штурм пришелся на середину 90-х. В 2002 году вышел ее последние альбом "Зеркало любви". Также звезда пишет книги и пробует себя в актерской профессии.