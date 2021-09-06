"Чужой дядя": муж высказался об отношениях с сыном Нетребко

Певец Юсиф Эйвазов эмоционально поведал о своем пасынке. Супруг анны Нетребко обратился к Тьяго.

Чувствами артист поделился в своем инстаграм-аккаунте. Единственного сына оперная дива родила от экс-возлюбленного – Эрвина Шротта. Пара разошлась вскоре после появления мальчика на свет.

Через некоторое время звезда встретила Эйвазова, для которого ребенок стал, как родной. Тьяго отпраздновал свое 13-летие. В честь дня рождения пасынка Эйвазов сделал откровенное признание.

Певец отметил, что пришел в жизнь малыша внезапно, и тот не понимал почему "чужой дядя" начал его воспитывать. Артист сравнил ребенка с хрупким предметом, который нужно брать очень бережно. Муж Анны Нетребко признался, что Тьяго стал ему родным. Примечательно, что биологический отец ребенка никак не участвует в его жизни и не заявляет о своих родительских правах.

У Анны Нетребко с мужем нет общих детей. Ранее певец рассказал, что почему так произошло. По словам мужчины, они с супругой несовместимы на генетическом уровне, поэтому не могут иметь наследников. Исполнитель добавил, что они испробовали разные методы, но ничего не помогло зачать ребенка.