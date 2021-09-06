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Шоу-бизнес
"Мерзковатое": известная певица пожаловалась на выходки Ягудина

"Мерзковатое": известная певица пожаловалась на выходки Ягудина

Карина Кокс рассказала об участии в шоу "Маска" и "Фактор страха" на НТВ.
прочитано 457 раз

Исполнительница в свое время была участницей проекта "Фактор страха". Тогда, 20 лет назад, она прошла непростые испытания. Карина Кокс призналась, что отвратительнее всего ей было держать рептилий и насекомых во рту. Сейчас стартовал новый сезон этого шоу на НТВ, и певица вновь решила испытать себя на прочность.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

Также звезда отметила, что физический страх – это не самое ужасное, с чем ей пришлось столкнуться на съемках. В частности, она высказалась по поводу неоднозначного чувства юмора Алексея Ягудина. По словам знаменитости, это было отдельным испытанием. "Мерзковатое", – охарактеризовала его Карина Кокс.

При этом она объяснила, что, видимо, нужно знать спортсмена какое-то время, чтобы привыкнуть к его шуткам и подколкам. Она же видела его всего лишь раз — на шоу "Маскe". Теперь же, на "Факторе страха", присмотрелась к специфическому юмору фигуриста внимательнее.

Напомним, в шоу "Маска" вокалистка скрывалась в костюме Волка. Программа стала для нее важным и интересным опытом. Певица произвела настоящий фурор.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 6 сентября 2021, 10:00 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

комментарии

Ответить:

Гость848926
Пожаловаться Ответить
действительно,а как еще себя вести с женщиной сорока лет носящей погоняло - Кокс.
1

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