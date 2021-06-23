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Шоу-бизнес
"Съехала башка": Ягудин заявил об эмоциональном срыве

"Съехала башка": Ягудин заявил об эмоциональном срыве

Алексей Ягудин вспомнил, как чуть не довел себя до полного истощения перед Олимпиадой.
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Прославленный фигурист поведал о том, какой ценой ему досталось золото на его последних Олимпийских играх. Тогда спортсмен решил во что бы то ни стало добиться лидерства, поэтому он полностью пересмотрел свой подход к тренировкам и серьезно вознамерился похудеть. Для повышенного контроля над собой Алексей Ягудин даже попросил тренера Татьяну Тарасова переехать жить к нему.

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 Алексей Константинович Ягудин

Алексей Константинович Ягудин Фигурист

 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

В ютуб-шоу "вМесте" спортсмен вспомнил, как сильно он изнурял себя тренировками и ограничивал в питании. Например, ключи от своего автомобиля он отдал Тарасовой, а сам бежал за машиной вслед. Из еды мужчина позволял себе лишь кашу на воде, пару яблок и чашку кофе. В результате он похудел на четыре килограмма, но любой откат вызывал у него настоящую истерию, а однажды Ягудин и вовсе испытал психологический срыв. Дело тогда могло кончиться плохо, потому что у него по-настоящему "съезжала крыша".

Справиться с собой Ягудину помогла Тарасова. Тренер посоветовала спортсмену отдохнуть, а затем продолжить тренировки, но начать больше есть. Отдых перед Олимпиадой казался фигуристу нонсенсом, но он внял совету Тарасовой. На соревнованиях Ягудин получил золото, но вскоре решил завершить спортивную карьеру.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Алексей Ягудин попал в тюрьму за вождение в пьяном виде.

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Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 23 июня 2021, 10:27 Источник: Ютуб, "вМесте" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алексей Ягудин снова выступил в роли шута

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