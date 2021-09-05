Гузеева дала по рукам вцепившимся в ее грудь негодяям

Недоброжелатели нередко отпускают обидные комментарии по поводу внешности Ларисы Гузеевой. Телеведущая высказалась в ответ.

Звезда шоу "Давай поженимся!" регулярно подвергается критике. К нападкам Гузеева уже привыкла, она зачастую довольно грубо на них отвечает. Последнее время в блоге артистки много комментариев относительно ее внешнего вида. Комментаторы указывают на широкие плечи и большую грудь.

Лариса Андреевна ответила на все обидные сообщения в "сторис". "Я вам по секрету скажу – я знаю, даже видела их один раз. И что мне теперь делать? Ну вот плечи, как у гренадера и сиськи большие. И как жить-то после этого?", – с сарказмом ответила недоброжелателям Лариса Гузеева и пожелала им хороших выходных. В кадре также присутствовал стилист артистки, который назвал ее пышные формы достоинством.

Ранее Лариса Гузеева вспоминала о проблемах с алкоголем, которые были у нее в юности. Однажды пагубная привычка сыграла с ведущей злую шутку. Она отправилась за "добавкой", будучи уже изрядно подшофе, и тут на нее напали хулиганы. Звезде "Давай поженимся!" удалось избежать нападения, но эта ситуация открыла ей глаза на проблему. С тех пор Лариса Гузеева пьет в очень ограниченных количествах. А этим летом она вовсе устроила себе детокс – полностью отказалась от алкоголя и вредной пищи. Артистка внимательно следит за своим здоровьем, регулярно проходит проверки организма.