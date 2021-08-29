"Поперлась за бутылкой": Гузеева рассказала об алкогольной зависимости

Звезда шоу "Давай поженимся" провела лето в своем доме в Болгарии. Там она отдыхала с родными и близкими. Лариса Гузеева устроила себе марафон, в рамках которого на лето полностью отказалась от спиртного. Вообще, в последние годы телеведущая пьет не больше пары бокалов по праздникам.
А вот в молодости артистка алкоголем злоупотребляла. Гузеева рассказала о своей алкогольной зависимости. Однажды Лариса Андреевна отправилась за "добавкой", будучи уже изрядно подшофе. За ней увязалась сомнительная компания. "Убьют и пикнуть не успеешь. И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой!" – пожаловалась артистка. Несчастного случая удалось избежать, но инцидент заставил Гузееву отказаться от пьянок навсегда.
Сейчас звезда телеэкранов внимательно следит за своим здоровьем. Она проходит детоксы и проверки организма. Сейчас основная задача, которую ставит перед собой Гузеева – начать правильно питаться.
Ранее Лариса Гузеева поразила поклонников новым имиджем. По совету стилиста программы "Давай поженимся", артистка решила поэкспериментировать с образом. В новом сезоне шоу его бессменная ведущая предстанет в более скоромном обличии. Об этом Лариса Андреевна рассказала в своем блоге. Поклонникам изменения явно пришлись по вкусу.
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