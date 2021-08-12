"С бодуна": опухшая Гузеева напугала видом без макияжа

Социальные сети – отличная возможность увидеть кумира в нормальной обстановке, без глянца и лоска. Например, Лариса Гузеева обожает выставлять себя на отдыхе и в самолете. Так сказать, а-ля натюрель.
На очередном кадре она запечатлена в бизнес-классе воздушного судна во время обильного обеда. "За вас! С душой!" – подписала она кадр, на котором снята с бокалом.
Правда, внешний вид 62-летней звезды вызвал вопросы у поклонников. Многих она просто напала! "Боже, опухшая какая! С бодуна", "Не фига летают! Без масок и, как всегда, с бухлом!", "Бабя Яга в тылу врага", – зубоскалят поклонники в комментариях.
Напомним, недавно Ларис Гузеева располнела до безобразия. "Начались сытые времена в прямом и переносном смысле. У меня был полный беспредел в еде, – оправдывалась тогда ведущая. – В какой-то момент ситуация стала критической. Поняла: я дошла до той точки, когда на себя уже неприлично смотреть. Повесила свою фотографию на холодильник: вид "освиневшей" тетки ничего, кроме тошноты, не вызвал".
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