"С бодуна": опухшая Гузеева напугала видом без макияжа

Зрители привыкли видеть Ларису Гузеевой при полном параде – в программе "Давай поженимся!" она предстает молодухой и красавицей. Но как выглядит актриса, когда выключаются камеры, гаснут софиты и гримеры снимают макияж?

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