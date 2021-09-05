"Ты мое бесконечное счастье": Богомолов обратился не к Собчак

С 2010 по 2018 год Константин Богомолов состоял в браке с российской актрисой Дарьей Мороз. За большое количество лет совместной жизни у пары родилась дочка. Девочку назвали Аней.
Сегодня наследница артистов отмечает свой 11-й день Рождения. Любящие родители написали трогательные поздравления в своих аккаунтах в "Инстаграме".
"Тебе 11 ты умная, веселая, талантливая и очень добрая. Ты моя бесконечная любовь. С днем Варенья!" – написал 46-летний актер (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. – Прим. Ред.).
Дарья Мороз оказалось не такой многословной. Под своим постом в социальной сети она оставила лишь одну фразу в честь дочери.
"Ну вот и 11" – написала знаменитость.
Как выяснилось много лет спустя, Богомолов и Мороз решили заключить брак из-за беременности артистки. Возможно, если бы не Аня, то их союз не продержался бы так долго, а распался намного раньше.
Напомним, что на данный момент главный актер нашумевшего сериала "Псих" находится в браке с журналисткой, телеведущей и политическим деятелем Ксенией Собчак. Экс-ведущая "Дома-2" тоже воспитывает ребенка от первого брака. Напомним, что в отношениях с Максимом Виторганом у "блондинки в шоколаде" родился сын Платон.
Общих детей у пары пока нет. Но несмотря на это, они уже несколько лет счастливы в браке и не устают говорить высокие слова друг о друге в интервью и в Сети.
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