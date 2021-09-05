"Где раньше прятала такие прелести?": Бузова возбудила народ задорными сосками

Королева хайпа Ольга Бузова не устает удивлять своих поклонников откровенными фотографиями и видео. Не было бы и дня, когда телеведущая не выложила бы очередные снимки, которые всегда шокируют всю общественность.
Бывшая Давида Манукяна и на этот раз не сделала исключения. Экс-ведущая "Дома-2" выложила видео, где она позирует в костюме бежевого цвета. В качестве наряда Бузова выбрала тонкий топик и спортивные штаны. Сквозь ткань просвечивается грудь теледивы.Образ украсили украшения и очки. Поклонники не стали сдерживаться и закидали актрису комментариями.
"Ягодка", "Вау! У Оли оказывается и груди есть", "Где раньше-то прятала такие прелести", "Маленькая грудь куда лучше огромных арбузиков", "Шикарная", – поделились своими эмоциями фолловеры.
Напомним, что несколько лет назад Бузова развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым. За этим событием следила вся страна. По слухам, причиной стали измены спортсмена. После сложного расставания ведущая бросилась во все тяжкие и стала выставлять очень не скромные фотографии в своих социальных сетях.
После того, как Бузова разошлась с Давидом Манукяном, кажется, наступила новая волна, и теперь звезда не устает выкладывать еще больше провокационных снимков, которые ждут тысячи фанатов.
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