Бородина наехала на Бузову: **** голая на весь экран

Некогда семейная Ксения Бородина после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым сильно изменилась. Телеведущая стала нередкой гостьей вечеринок, начала посещать клубы и выкладывать откровенные фотографии.
Теперь теледива не устает радовать подписчиков снимками в облегающих коротких платьях и видео в различных образах. Мать двоих детей стали сравнивать с Ольгой Бузовой, которая уже давно не стесняется появляться на публике в открытых нарядах.
Ксению Бородину такой расклад не устроил. Экс-ведущая "Дома-2" не стала терпеть нападки и ответила подписчикам.
"Вы шутите, что ли? Вы что, разницу в стиле не видите? Там **** голая на весь экран, хватит меня сравнивать с безвкусицей", – резко высказалась бывшая коллега Бузовой.
Такую неоднозначную реакцию недавно разведенной Бородиной мог вызвать конфликт между телеведущими. Напомним, что после закрытия "Дома-2" проект должен был продолжиться на телеканале "Ю", но участница спектакля на сцене МХАТа в последний момент отказалась, чем подвела огромную команду, работающую над шоу.
Ксения Бородина развелась с супругом Курбаном Омаровым в конце этого лета. Что стало причиной – неизвестно. По слухам, неверный муж изменял своей жене.
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