Хабенский и Пореченков отказались иметь дело с театром

Константин Хабенский и Михаил Пореченков пропустили встречу труппы МХТ.

Скоро в МХТ им. Чехова стартует новый театральный сезон. Труппа собралась, чтобы обсудить все насущные вопросы. Худрук Сергей Женовач начал собрание с минуты молчания в память об ушедших из жизни в прошлом сезоне актерах. После коллектив поздравил именинников. Труппа обсудила премьерные спектакли и всю программу на сезон.

Однако на встрече не были Константин Хабенский и Михаил Пореченков. Почему же они отказались иметь дело с театром? У знаменитых актеров были более важные дела. Хабенский в это время присутствовал на встрече в Кремле, а Пореченков еще не вернулся из отпуска. Также собрание пропустила Наталья Тенякова, которая еще не до конца выздоровела и побоялась заразить коллег.

Недавно стало известно о том, как живет старший ребенок Константина Хабенского. Сын Ваня родился в 2007 году, тогда же супруге Константина Анастасии поставили страшный диагноз – рак мозга. Через год после начала курса химеотерапии Анастасия скончалась.

После смерти матери Ваня жил с бабушкой в Барселоне. Она дает внуку отличное воспитание, мальчик говорит на 4 языках. Однако в этом году Хабенский решил перевезти сына в Москву. 1 сентября наследник артиста пошел в одну из лучших московских школ. Отец собирается всерьез заняться воспитанием сына, который долгое время находился далеко.