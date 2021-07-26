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Шоу-бизнес
"Достали друг друга": Хабенский воротит нос от жены

"Достали друг друга": Хабенский воротит нос от жены

Константин Хабенский предстал рядом с женой Ольгой Литвиновой на новом фото. Актера всего перекосило рядом с ней.
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Российский актер Константин Хабенский дважды женат. Первый раз он остался вдовцом. Супруга, журналистка Анастасия Смирнова умерла от рака головного мозга вскоре после родов.

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 Константин Юрьевич Хабенский

Константин Юрьевич Хабенский актер

Спустя пять лет после смерти жены Константин Хабенский снова влюбился. Его избранницей стала актриса театра МХТ Ольга Литвинова. Она ведет закрытый образ жизни и редко дает интервью.

На днях Ольга выложила в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором предстала рядом с мужем. В кадре муж и жена скривились, направляя губы трубочкой в сторону друг друга, изображая поцелуй. Поклонники осыпали пару комплиментами. Однако не обошлось и без оригинальных и саркастичных комментариев.

"Достали друг друга", – написала в комментариях многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Амина Зарипова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Литвинова (@olga.litvinova.1)

Напомним, Ольга Литвинова до встречи с Константином Хабенским крутила роман с Максимом Виторганом, а также с Михаилом Пореченковым. Когда малоизвестная актриса вышла замуж за Хабенского, все были удивлены, ведь ему на тот момент приписывали роман с Елизаветой Боярской. Ольга родила Константину двух дочерей: Александру и Веру.

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Фото: Yevgeny Philippov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 июля 2021, 21:38 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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