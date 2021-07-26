"Достали друг друга": Хабенский воротит нос от жены

Российский актер Константин Хабенский дважды женат. Первый раз он остался вдовцом. Супруга, журналистка Анастасия Смирнова умерла от рака головного мозга вскоре после родов.
Спустя пять лет после смерти жены Константин Хабенский снова влюбился. Его избранницей стала актриса театра МХТ Ольга Литвинова. Она ведет закрытый образ жизни и редко дает интервью.
На днях Ольга выложила в своем "Инстаграм" свежее фото, на котором предстала рядом с мужем. В кадре муж и жена скривились, направляя губы трубочкой в сторону друг друга, изображая поцелуй. Поклонники осыпали пару комплиментами. Однако не обошлось и без оригинальных и саркастичных комментариев.
"Достали друг друга", – написала в комментариях многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Амина Зарипова.
Напомним, Ольга Литвинова до встречи с Константином Хабенским крутила роман с Максимом Виторганом, а также с Михаилом Пореченковым. Когда малоизвестная актриса вышла замуж за Хабенского, все были удивлены, ведь ему на тот момент приписывали роман с Елизаветой Боярской. Ольга родила Константину двух дочерей: Александру и Веру.
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