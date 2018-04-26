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Апрель 26, 2018
просмотры: 123

Располневшая Кожевникова смеялась на показе военной драмы Хабенского

567

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Собибор". Отметим, что это дебют Константина Хабенского в качестве режиссера. Поддержать детище артиста пришло множество отечественных знаменитостей. Особенно выделилась актриса Мария Кожевникова. Артистка появилась на публике в белоснежном наряде, который, по мнению модных критиков, лишь подчеркнул объемные формы еще не пришедшей к идеальному весу после третьих родов Кожевниковой. Однако пользователей Сети покоробило, на что премьере военной драмы Мария много улыбалась.

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