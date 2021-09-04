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Шоу-бизнес
"Моя семья – пример того, как я не хотела бы жить": Ивлеева плюнула в родню

"Моя семья – пример того, как я не хотела бы жить": Ивлеева плюнула в родню

Настя Ивлеева – богатая, красивая и успешная. Но так было далеко не всегда.
прочитано 198 раз

Настя Ивлеева дала интервью Матильде Шнуровой. Блондинка вспомнила тяжелое детство и рассказала, что именно закалило ее и сделало такой, какая она есть.

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 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Оказалось, семья Насти жила очень бедно. Будущая звезда росла в деревне Разметелево, и ее детство пришлось на 90-е. Из-за трудностей девочке пришлось рано повзрослеть и возложить на себя часть взрослых проблем.

"В девяностые схема выживания была другой. Зато теперь в моих силах сделать так, чтобы ни в чем не нуждаться, проживать то время, что мне отпущено, максимально комфортно и свободно", – разоткровенничалась артистка.

Также бывшая жена Элджея рассказала, что ее родной отец бросил ее, когда она была совсем маленькой. Ведущая тревел-шоу "Орел и решка" не знает даже, как выглядит родитель. Девушка призналась, что ей это совсем неинтересно, ведь благодаря ему она и добилась таких высот.

"Моя семья – пример того, как я не хотела бы жить", – плюнула Настя в родственников.

Во время беседы разговор также зашел о мужчинах. Ивлеева сказала, что для нее важно, чтобы ее будущий ухажер восхищался ей, но при этом не "замыкал" свою жизнь только на ней.

Напомним, что пару недель назад стало известно, что Настя Ивлеева и Элджей развелись. Об этом молодые люди рассказали сами у себя в аккаунтах в "Инстаграме".

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4 сентября 2021, 12:58 Источник: Собака.ru ✓ Надежный источник
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