"Врачи "похоронили" мозг": медики поставили крест на Алибасове

Уже несколько лет Бари Алибасов пытается восстановить здоровье. Увы, врачи не дают утешительных прогнозов.

На протяжении трех лет Бари Алибасов был женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Пара утверждает, что оба не были счастливы в браке и поэтому решили развестись. Особенно рад этой новости был сын продюсера, так как он убежден, что после того, как основатель группы "На-на" вышел из ЗАГСа со своей возлюбленной, его здоровье резко ухудшилось.

После проблем с квартирой и ссорой с женой на этой почве Алибасов стал чувствовать себя еще хуже. Вся страна наблюдала за тем, как меняется внешность заслуженного артиста РФ. Больше всех испугался, конечно, наследник отца. Он был уверен, что в ему уже не сможет помочь ни один врач.

"Врачи "похоронили" мозг, сказав мне лично, будто процесс уже необратим," – высказался Алибасов-младший. Предприниматель рассказал, что в какой-то момент у музыканта даже начали отказывать ноги. Оказалось, что все из-за того, что его позвоночник был сильно поврежден.

Главной виновницей во всех бедах Бари-младший назвал Ольгу Шукшину – дочку бывшей жены Бари-старшего. По его словам, та боролась за наследство и хотела присвоить себе интеллектуальную собственность продюсера в случае его смерти.

"Теперь же, после развода, вовсю заметны улучшения самочувствия отца," – подытожил сын Бари Алибасова.