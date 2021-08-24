"Может вывалиться": Алибасов в юбке явил миру своего лысого малыша

Новый друг Бари Каримовича – маленький короткошерстный пес по кличке Кузя. С этим малышом продюсер в последнее время часто появляется на снимках в своем инстаграм-аккаунте. Сегодня Бари Алибасов вновь опубликовал фото с на первый взгляд лысым Кузей, а сам шоумен при этом нарядился в клетчатую юбку.
Алибасов-старший рассказал подписчикам, что эту юбку ему прислали из Шотландии родственники его Кузи, однако с этой одеждой возникала небольшая проблема.
"Единственная проблема – что-то может вывалиться," – подчеркнул довольный Алибасов.
Фолловеры продюсера с радостью подхватили юмор мужчины и стали развивать шутку в комментариях. Ироничные фанаты написали:
"Вот это то как раз не проблема) Проблема , когда нечему вываливаться" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "К ноге привяжи)", "Зато свобода", "Памперс наденьте!!!а то не то вывалится!!!".
Эпатажный Бари Каримович, вероятно, по достоинству оценил юмор подписчиков, ведь он и сам любить пошутить на подобные темы.
В настоящее время Бари Алибасов все еще продолжает восстанавливаться после перенесенной в июне операции на позвоночнике. К тому же, сын продюсера как-то рассказывал, что у отца появились проблемы с памятью. Сам Бари Алибасов недавно косвенно подтвердил эти слова, не сумев вспомнить бывшую возлюбленную.
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