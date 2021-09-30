Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ

На снимке, выложенном в инстаграм-аккаунте артистки, на ее шее виден шрам, оставшийся после аппарата ИВЛ. Он навсегда останется напоминанием о том, как знаменитость месяц находилась в ком и боролась за жизнь.
В комментариях к посту фолловеры осыпали певицу МакSим комплиментами. "Такая лучезарная улыбка!", "Нереальная", "Самая красивая, наша принцесса", – восхищаются подписчики.
Напомним, певицу МакSим госпитализировали в начале лета. Перед этим исполнительница дала концерт в Казани, при этом будучи уже больной. В больнице у знаменитости диагностировали двустороннюю пневмонию с 75-процентным поражением легких. Жизнь звезды медики поддерживали аппаратами ИВЛ и ЭКМО.
Врачи давали неутешительные прогнозы, но близкие и поклонники верили в то, что певица МакSим. И чудо произошло: исполнительница вышла из искусственной комы и смогла самостоятельно дышать. Звезде предстоит длительное восстановление, но уже сейчас она ведет полноценную жизнь. Как писали "Дни.ру", ранее артистка показала фото, на котором россияне сравнили ее с Жанной Фриске.
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