Голая МакSим раздвинула ноги после выхода из комы: Немолодая алко-дама в активном поиске

Кажется, еще недавно вся страна молилась за здоровье певицы МакSим. Теперь она удивляет поклонников неожиданными появлениями.

Полтора месяца знаменитая артистка была на грани жизни и смерти. Однако она смогла победить коронавирусную инфекцию и теперь потихоньку возвращается к привычному ритму. К удивлению многих, практически сразу после выхода из комы певица заявила, что хотела бы скорее вернуться домой, чтобы увидеть своих детей.

МакSим продолжила лечение уже в родных стенах. Все гадали – кто же первым сможет взять интервью у артистки. Ксения Собчак, видимо, быстро договорилась с представителями звезды. Ее программа несколько дней была на первом месте в топе трендов "Ютуба". Во время диалога знаменитость призналась, что сейчас весит около 43 килограммов.

Судя по всему, исполнительница решила запечатлеть момент. Она отправилась к стилисту, чтобы тот приготовил ее к съемке. Кадры оказались крайне шокирующими для многих. Фотосессия получилась откровенной. На снимках артистка позирует обнаженной, а некоторые фото и вовсе показались подписчикам вызывающими. Многие из интересующихся порадовались за Марину Максимову, отметив, что она постепенно возвращается к своей привычной рутине.

Другие же сочли подобные фото не совсем уместными и достаточно резко высказали свои мнения. "Такое чувство, что старается как можно больше выжать из своей худобы. Поправляйся, ты и так красивая", "И во все тяжкие понеслась", "Зачем так ноги раздвигать и оголять?", "Мне интересно, для чего фотограф такие позы придумал", "Худая какая стала", "Очень усталые глаза", "Ну и зачем сейчас оголяться? Ни к чему", "Немолодая алко-дама в активном поиске", "Болезненно худая", "Странно выглядит, еще от болезни не отошла, кости рекламирует", – возмутились подписчики.

