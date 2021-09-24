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Шоу-бизнес
Голая МакSим раздвинула ноги после выхода из комы: Немолодая алко-дама в активном поиске

Голая МакSим раздвинула ноги после выхода из комы: Немолодая алко-дама в активном поиске

Кажется, еще недавно вся страна молилась за здоровье певицы МакSим. Теперь она удивляет поклонников неожиданными появлениями.
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Полтора месяца знаменитая артистка была на грани жизни и смерти. Однако она смогла победить коронавирусную инфекцию и теперь потихоньку возвращается к привычному ритму. К удивлению многих, практически сразу после выхода из комы певица заявила, что хотела бы скорее вернуться домой, чтобы увидеть своих детей.

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 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

МакSим продолжила лечение уже в родных стенах. Все гадали – кто же первым сможет взять интервью у артистки. Ксения Собчак, видимо, быстро договорилась с представителями звезды. Ее программа несколько дней была на первом месте в топе трендов "Ютуба". Во время диалога знаменитость призналась, что сейчас весит около 43 килограммов.

Судя по всему, исполнительница решила запечатлеть момент. Она отправилась к стилисту, чтобы тот приготовил ее к съемке. Кадры оказались крайне шокирующими для многих. Фотосессия получилась откровенной. На снимках артистка позирует обнаженной, а некоторые фото и вовсе показались подписчикам вызывающими. Многие из интересующихся порадовались за Марину Максимову, отметив, что она постепенно возвращается к своей привычной рутине.

Другие же сочли подобные фото не совсем уместными и достаточно резко высказали свои мнения. "Такое чувство, что старается как можно больше выжать из своей худобы. Поправляйся, ты и так красивая", "И во все тяжкие понеслась", "Зачем так ноги раздвигать и оголять?", "Мне интересно, для чего фотограф такие позы придумал", "Худая какая стала", "Очень усталые глаза", "Ну и зачем сейчас оголяться? Ни к чему", "Немолодая алко-дама в активном поиске", "Болезненно худая", "Странно выглядит, еще от болезни не отошла, кости рекламирует", – возмутились подписчики.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 08:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Угрозы мужа, алкоголизм и страшная болезнь: что известно о тяжелой судьбе певицы МакSим

комментарии

Ответить:

Гость863851
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заголовки супер. ну не возможно не удержаться не открыв
Гость863919
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Редакция, как же противно читать ваши заголовки. Когда то Дни ру был любимым ресурсом, давно это было.. Сейчас заходишь и как на свалку к бомжам попадаешь. Отвратительнейшие заголовки. Уровень ниже всякого низкого желтушного издания. Это уже дно.
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