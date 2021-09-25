Вернувшаяся с того света МакSим выставила напоказ голые кости: На Жанну Фриске смахивает

Половину лета 2021 года россияне следили за развитием событий после того, как певица МакSим попала в больницу с подозрением на коронавирус. Тогда артистка впала в кому, и за ее жизнь боролась целая бригада врачей.
Напомним, что периодически состояние исполнительницы оценивалось, как крайне-тяжелое. Она была подключена к аппарату ИВЛ, пока находилась в медикаментозной коме. Врачи не отрицали, что ситуация может развернуться самым грустным образом.
Через 1,5 месяца в СМИ появились радостные новости о том, что знаменитость пришла в сознание и сейчас идет на поправку. Тысячи фанатов выдохнули и стали искать в интернете еще больше информации о состоянии Марины (настоящее имя МакSим).
Долго ждать не пришлось. Практически сразу после больницы звезда дала интервью Ксении Собчак, где рассказала все в мельчайших подробностях. Сейчас же певица выкладывает фотографии в социальных сетях. Последний снимок крайне удивил поклонников. На нем мать двоих детей предстала в платье, вырез которого показывает слишком худые ноги артистки.
"Чем-то на Жанну Фриске смахивает", "У нее еще есть следы от болезни и ей предложили сниматься", "Тростиночка", "Максим уже не та (худоба не идет)", "Поправляться, немедленно", – не сдержались хейтеры в комментариях.
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