Гормоны: вскрылась шокирующая причина неспособности Баскова жениться

Николаю Баскову скоро 45, а он до сих пор не женат. Наконец стало ясно, почему.

Самый популярный натуральный блондин России во всю готовится к своему юбилею. 15 октября ему стукнет 45. В свежем интервью артист признался, что подготовка отнимает много сил. Ведь такой возраст надо встретить достойно.

Николай Басков признался, что помимо подготовки к празднику он постоянно работает и выступает. Снять напряжение помогают друзья. В последнее время певец стал особенно близок со Львом Лещенко. Звезды даже вместе отдыхали в Монте-Карло.

Также расслабляться Баскову помогают медитации. Он часто слушает мантры, это стабилизирует состояние. Артист ведет здоровый образ жизни и не употребляет спиртное.

Единственная страсть, с которой Баскову никак не удается справиться, это вкусная еда. А еще он любит красивых женщин, пишет Пятый канал. Но при это Басков так до сих пор не женился.

Николай Басков знает себе цену и прекрасно понимает, что за ним готова идти каждая вторая. Вот только найти свою настоящую любовь в этом обилии флирта очень непросто.

Баскова раздражают вопросы о женитьбе. Он уверен, что мужчина созревает толко к 40. Только из-за этого нормальный мужчина просто неспособен раньше жениться.

"В молодости мы все глупые. Мы не умеем ценить моменты, у нас бушует страсть, гормоны", – сказал артист.

Ранее "Дни.ру" писали о том, почему Николай Басков отказался жениться на Анастасии Волочковой.