Басков не смог пройти мимо ширинки Билана

Диму Билана сфотографировали с расстегнутой ширинкой на дне рождения "Русского радио". Николай Басков не остался равнодушным в этой ситуации.

Пикантное фото победителя Евровидения ходит по Сети не первый день. Поклонники активно обсуждают конфуз певца на красной дорожке, а вот коллеги по цеху от комментариев воздерживаются. Только Николай Басков не смог пройти мимо инцидента с расстегнутой ширинкой Димы Билана и прокомментировал столь бурную реакцию общественности.

"Золотой голос" вступился за товарища, рассказав историю из собственной жизни о том, как фотограф пытался подловить его в гримерке. Певец отметил, что для популярных людей такие ситуации – в порядке вещей, ведь за ними постоянно следят. "Ширинка у Билана такая, какая надо ширинка. То есть ничего особенного", – прокомментировал Басков.

День рождения "Русского радио" многим запомнился зрителям и гостям. Николай Басков и певица Слава, например, порадовали общественность зажигательным танцем. Однако движения оценили не все. Некоторые посчитали, что исполнение "канкана" все-таки немного перебор. Критика в адрес исполнителей полетела даже со стороны коллег из шоу-бизнеса.