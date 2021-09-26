Басков впервые о причинах разлада с Волочковой после известия о свадьбе

Николай Басков по сей день не женат. У него был лишь один официальный брак, и сохранить теплые отношения ему с экс-супругой не удалось. В свое время Анастасия Волочкова объявляла о том, что у них с коллегой по шоу-бизнесу будет свадьба, но этого так и не произошло.

прочитано 401 раз