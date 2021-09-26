Басков впервые о причинах разлада с Волочковой после известия о свадьбе

Певец объяснил, почему не повел балерину под венец.Он отметил, что при выборе спутницы жизни необходимо быть уверенным, что женщина будет поддерживать в доме уют и станет тылом для мужчины.
По словам Николая Баскова, создать и сохранить семью — огромный взаимный труд двух влюбленных. По его мнению, в большей степени "погода в доме" зависит именно от представительницы прекрасного пола, поскольку мужчина должен зарабатывать деньги и решать все социальные вопросы.
Таким образом он дал понять, что не видел в Анастасии Волочковой будущую жену. Кроме того, Николай Басков отметил: чтобы жить в гармонии, нужно хорошо узнать друг друга, к человеку должно тянуть не только физически, но и духовно.
Идеал семейной жизни артиста – его родители. Он добавил, что мечтает о детях. Николая Басков подходит к выбору супруги очень щепетильно и ответственно. Также исполнитель признался, что не чувствует себя одиноким, поскольку его работа предполагает постоянные разъезды и общение. Кроме того, он занят строительство загородного дома.
Николая Басков признался, что ему надоели сплетни за спиной. По его словам, это тоже очень влияет на отношения с женщинами, сводя их на нет. Напомним, танцовщица собиралась замуж за певца три года назад. Анастасия Волочкова объявляла, что у них будет роскошная свадьба. Тогда Николай Басков отшутился, что она будет, только у каждого своя. Как писали "Дни.ру", ранее 44-летний певец высказался об отношении к своему возрасту.
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