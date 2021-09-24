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Шоу-бизнес
Разгневанная Шукшина влепила смачную пощечину ряженным в платья извращенцам: Содом и Гоморра

Разгневанная Шукшина влепила смачную пощечину ряженным в платья извращенцам: Содом и Гоморра

Недавно Настя Ивлеева анонсировала выпуск нового шоу с участием дрэг-квин, артистов мужского пола, которые используют женские образы, переодеваясь в соответствующую яркую одежду. Мария Шукшина заявила, что нужно срочно закрыть программу.
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Блогер крайне удивила поклонников, решившись на подобное. Суть передачи заключается в том, что представители направления соревнуются между собой. Знаменитость пообещала зрителям роскошные танцы, песни и незабываемые появления. Некоторые артисты уже посетили съемки и активно делились новостями в своих личных блогах.

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 Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

 Анастасия Вячеславовна Ивлеева

Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

В своем "Инстаграме" Настя Ивлеева часто выкладывает провокационные отрывки из роликов, которые позднее будут выложены на "Ютуб". На само мероприятие же могут попасть лишь те, кому уже есть 18 лет. Однако многих волнует тот факт, что позднее любой ребенок сможет зайти на видеохостинг и посмотреть все выпуски программы в режиме онлайн.

Этот вопрос беспокоит и Марию Шукшину. Как пишет "Царьград", подобные события шокируют артистку. Она отметила, что мероприятия такого рода "развращают ум". При этом, по мнению знаменитости, поколение артистки уже потеряно из-за бескультурья, которое якобы царит в нашей стране около 30 лет. "Дальше будет хуже", – пессимистично заверила она.

Артистка убеждена, что сейчас весь мир стал другим, так как обесценился институт семьи. Она выступила против однополых отношений и назвала ситуацию "трагедией". "Содом и Гоморра", – описала текущие обстоятельства Шукшина. Она убеждена, что, если бы власти хотели, они могли бы пресечь подобные креативные инициативы и "все это закрыть".

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 сентября 2021, 13:12 Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость860148
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Уважаемая Мария, Ваше беспокойство о нравственности - это глас вопиющего в пустыне. Ничего никому не нужно. И никто ни за что не несёт ответственности - ни министр культуры, ни министр образования. Молодое поколение уже скатилось в пропасть. Но все стараются этого не замечать. А зачем им эти проблемы? Они свою большую зарплату получают, пользуются всеми благами за счёт государства, а это самое главное.
Гость863900
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Мария- права, как всегда! Да, чтож это такое? Вообще чиканулись? Ивлееву депортировать в родное село. Любителей переодеваться в женские наряды, отправлять в лечебные учреждения- для опытов.
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