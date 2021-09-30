"Туалет из гардероба Волочковой": актрису Гриневу сравнили с "королевой шпагата"

Историк моды Александр Васильев высказался об образе Ирины Гриневой на фестивале "Кинотавр".



Звезда фильма "30 свиданий" предстала перед публикой в красном приталенном длинном и пышном платье с воланами. По мнению эксперта, данный наряд напоминает платье танцовщицы фламенко.

Александр Васильев отметил, что оно больше напоминает ему "туалет из гардероба балерины Волочковой". Не секрет, что "королева шпагата" часто выходит в таких нардах в свет. Телеведущий считает, что столь яркий насыщенный цвет не очень подходит блондинкам.

Вместе с тем историк моды добавил, что Ирина Гринева выглядит в платье элегантно и статусно. По мнению эксперта, актриса оделась так, будто метит на самые главные роли.

Говоря о нарядах звезд на "Кинотавре" в целом, Васильев завил, что они пришлись ему по вкусу. Он добавил, что в отличие от персон шоу-бизнеса, которые демонстрируют провокационные образы, артистки сделали ставку на элегантность. Эксперт считает, что отечественные актрисы могут служить примером для многих женщин, в том числе, с точки зрения поддержания фигуры.

Напомним, в 2019 году Ирина Гринева практиковала недельное голодание в одной из подмосковных клиник. Результат от жесткой диеты не заставил себя долго ждать: актрисе удалось похудеть на пять килограммов. Тогда звезда говорила, что каждый год будет прибегать к подобному очищению. Судя по тому, как выглядит знаменитость, ей удалось сдержать данное себе обещание.