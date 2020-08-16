Звезда "30 свиданий" Гринева публично раздвинула ноги

Результат от жесткой диеты не заставил себя долго ждать: Гриневой удалось похудеть на пять килограммов. Теперь звезда российского кинематографа зареклась, что каждый год будет прибегать к подобному очищению.
Конечно, все труды были не напрасны. Актриса хвастается шикарной фигурой и не стесняется оголять даже самые откровенные части своего тела. Накануне Ирина Гринева опубликовала новый снимок, на котором предстала в странной позе.
Звезда фильма "30 свиданий" надела легкое платье в бельевом стиле, отказавшись от нижнего белья. Ничего не помешало Гриневой раздвинуть ноги ради шокирующей фотографии.
Стоит отметить, что пикантные места были прикрыты подолом платья. Но только самый ленивый не смог догадаться, что же скрывается под женственным нарядом.
Сама же Ирина не стала комментировать новый снимок и только добавила, что кадр получился намного откровеннее, чем изначально задумывалось. Однако это ничуть не смутило многочисленных поклонников звезды.
Подписчики Гриневой в социальной сети мгновенно разделились на два лагеря. Одни поддержали актрису и засыпали комплиментами. Другие же попытались пристыдить известную личность.
"Вы, конечно, молодец, что похудели, но зачем все нутро показывать", – недовольно воскликнули пользователи "Инстаграм".
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