Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой

В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 30-летию Гильдии актеров кино России. На мероприятии отметилось множество российских знаменитостей, особое внимание журналисты уделили актрисе Любови Удовиченко, которая крайне редко выходит в свет. По мнению некоторых наблюдательных репортеров, отметивших гладкую кожу лица 63-летней артистки, Любовь Удовиченко выглядит помолодевшей и невероятно свежей. А еще – неузнаваемой.