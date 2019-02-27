Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой

В Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 30-летию Гильдии актеров кино России. На мероприятии отметилось множество российских знаменитостей, особое внимание журналисты уделили актрисе Любови Удовиченко, которая крайне редко выходит в свет. По мнению некоторых наблюдательных репортеров, отметивших гладкую кожу лица 63-летней артистки, Любовь Удовиченко выглядит помолодевшей и невероятно свежей. А еще – неузнаваемой.
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