"Вен нет": ослабевшая Гузеева вышла на связь из красной зоны

В настоящий момент Лариса Гузеева лечится от коронавирусной инфекции в больнице Коммунарки.

После тягостного молчания, которое длилось в течение нескольких дней, актриса наконец рассказала о том, что с ней происходит. Сначала Лариса Гузеева опубликовала пост, где призналась, что и ее не миновала опасная болячка, а затем и вовсе записала несколько Сторис прямо из своей палаты.

Звезда показала, каким способом ей ставят капельницы в больнице. Медсестре, одетой в защитный костюм для красной зоны, приходится стоять рядом со звездной пациенткой и держать иглу рукой.

"Вот делают капельницу, вен нет," – слабым голосом констатировала телеведущая.



Гузеева обратилась к подписчикам с просьбой беречь себя. Звезда призвала носить маски и поменьше обниматься и целоваться, ведь "эта гадость" передается именно таким способом.





Еще вчера ведущая "Давай поженимся!" попросила публику не атаковать вопросами о ее состоянии ее родных. Артистка подчеркнула, что здоровье – это очень интимная вещь, к тому же, она не Сталин, чтобы всей стране докладывали, каково ее текущее состояние. Однако позже Гузеева, видимо, передумала и нашла в себе силы показать, что с ней происходит.

Как сообщалось ранее, Лариса Гузеева отказалась от процедуры переливания плазмы донора, переболевшего коронавирусной инфекцией.