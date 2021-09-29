Тяжелое состояние: инфицированная Гузеева отказалась вливать в себя биоматериал чужого человека

Ведущая программы "Давай поженимся" находится в столичной клинике №40 в Коммунарке. Для лечения от ковида врачи посоветовали ей пройти переливание плазмы. Для этого ей должны были ввести плазму переболевшего ковидом человека. Антитела пациента могли бы помочь Ларисе Гузеевой для восстановления. Однако она отказалась. Звезда запретила медикам переливать ей плазму от перенесшего коронавирус донора.
Как сообщает "КП" со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Москвы, у 62-летней Ларисы Гузеевой тяжелое состояние. При этом ведущая находится в ясном сознании. Температура держится на отметке 37,5. У звезды сильный кашель и слабость.
Напомним, Лариса Гузеева почувствовала себя плохо после возвращения с отдыха в детокс-клинике в Крыму. Там она проходила курс оздоровительных процедур, направленных на восстановление здоровья и красоты, а также похудение. Поклонники критиковали Гузееву за то, что она купалась в ледяном Черном море, когда купальный сезон был уже закрыт.
Почувствовав себя плохо, Лариса Гузеева сделала экспресс-тест на коронавирус и получила положительный результат. После этого ведущая "Давай поженимся" решила обратиться за помощью к медикам.
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