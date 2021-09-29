"Очень прошу": получившая страшный диагноз Гузеева обратилась к россиянам

Ведущая "Давай поженимся!" уже несколько дней находится в больнице. Однако и туда до нее дошли слухи о повышенном беспокойстве публики относительно ее здоровья. Поклонники и журналисты атакуют родных актрисы, чтобы хоть что-то узнать о состоянии звезды. Чтобы пресечь все расспросы, Лариса Гузеева пару часов назад вышла на связь со своими подписчиками в "Инстаграме".
Телеведущая опубликовала свое архивное фото и пост, в котором призналась, что она действительно заболела "этой гадостью". Как сообщалось ранее, речь идет о COVID-19. Женщина заметила, что от этого страшного диагноза не застрахован никто и она в том числе. При этом Гузеева не стала вдаваться в подробности своего состояния, отметив лишь, что лечится.
Заслуженная артистка обратилась к поклонникам с просьбой не мучить расспросами ее семью, ведь здоровье – вещь очень личная, к тому же, родным сейчас, наверняка, тяжело.
"Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу," – написала знаменитость.
Звездная пациентка также призналась, что ей сейчас страшно, и заранее поблагодарила свою аудиторию за понимание. Под постом актрисы мгновенно появилось огромное множество комментариев. Коллеги и простые почитатели таланта звезды пожелали ей скорее поправиться и выразили уверенность в том, что все будет хорошо.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что дочь госпитализированной Ларисы Гузеевой резко высказалась о состоянии своей знаменитой матери.
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