"Убито в хлам": перекошенную Муцениеце сравнили с Карпович

После развода с актером Павлом Прилучным жизнь Агаты Муцениеце стала намного ярче. Она стала вести больше проектов, ее аккаунт заметно оживился и стал полон откровенных кадров.
Недавно актриса отдыхала в Турции. Оттуда она привезла немало свежих снимков, на которых предстала в купальниках и продемонстрировала свое подтянутое тело. 32-летняя Агата Муцениеце опубликовала в своем "Инстаграм" снимок, на котором падает в бассейн с перекошенным лицом.
Фанаты оценили искрометный юмор актрисы и похвалили ее за то, что она выставляет себя в натуральном виде, а также за ее самоиронию.
Многие отметили, что Муцениеце пребывает в превосходной физической форме, гораздо лучшей, чем во время замужества.
Не обошлось и без сравнения с новой возлюбленной Павла Прилучного актрисой и звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.
"Карпович там так нервно курит в сторонке, настроение как минимум на недели убито в хлам", – написали фанаты.
Напомним, после расставания с Агатой Муцениеце Павел Прилучный не стал долго просиживать в одиночестве и привел Мирославу Карпович в дом, в котором жил с женой и детьми.
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