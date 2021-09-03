"Убито в хлам": перекошенную Муцениеце сравнили с Карпович

Агата Муцениеце показала неприглядный кадр во время неловкого падения.

После развода с актером Павлом Прилучным жизнь Агаты Муцениеце стала намного ярче. Она стала вести больше проектов, ее аккаунт заметно оживился и стал полон откровенных кадров.

Недавно актриса отдыхала в Турции. Оттуда она привезла немало свежих снимков, на которых предстала в купальниках и продемонстрировала свое подтянутое тело. 32-летняя Агата Муцениеце опубликовала в своем "Инстаграм" снимок, на котором падает в бассейн с перекошенным лицом.

Фанаты оценили искрометный юмор актрисы и похвалили ее за то, что она выставляет себя в натуральном виде, а также за ее самоиронию.

Многие отметили, что Муцениеце пребывает в превосходной физической форме, гораздо лучшей, чем во время замужества.

Не обошлось и без сравнения с новой возлюбленной Павла Прилучного актрисой и звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.

"Карпович там так нервно курит в сторонке, настроение как минимум на недели убито в хлам", – написали фанаты.

Напомним, после расставания с Агатой Муцениеце Павел Прилучный не стал долго просиживать в одиночестве и привел Мирославу Карпович в дом, в котором жил с женой и детьми.