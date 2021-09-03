Почему дали указание убрать Богомолова: названа сенсационная причина

На днях Константин Богомолов получил печальное известие о судьбе своих постановок.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач принял решение об исключении из репертуара театра сразу двух любимых публикой спектаклей супруга Ксении Собчак. Речь идет о постановках "Идеальный муж" и "Карамазовы" – руку к их успеху приложил еще сам Олег Табаков. Эти спектакли всегда были аншлаговыми, и новость об их снятии больно ударила по Константину Богомолову.

Режиссер заявил, что вышеназванные постановки дороги не только ему, но и всем его друзьям. Впрочем, они еще смогут прийти попрощаться с любимыми героями. Однако муж Собчак не пояснил, чем вызвано решение о сокращении репертуара.

Причины снятия Богомолова попытались выяснить корреспонденты РИА ФАН. Оказалось, дело в том, что "Идеальный муж" и "Карамазовы" очень дорого обходятся театру. В период пандемии это стало ощущаться руководством особенно остро.

Хорошей новостью для расстроенного режиссера является то, что указание убрать его спектакли, пока является лишь временным. Однако как долго будет в силе это решение и будет ли вообще отменено, пока точно неизвестно.

Ранее "Дни.ру" сообщали о том, как эмоционально на эту новость отреагировала бывшая супруга Константина Богомолова – Дарья Мороз, которая тоже была задействована в обоих спектаклях.