Богомолов придушил скрюченную Собчак: Вовремя смоталась от Виторгана

Константин Богомолов редко показывает совместные снимки с Ксенией Собчак, но сегодня он сделал исключение.

В инстаграм-аккаунте режиссера появился нежный кадр, на котором звездные супруги запечатлены во время прогулки на катере по каналам Санкт-Петербурга. На фото Константин Богомолов буквально придушил в объятиях дорогую супругу, очевидно, сильно замерзшую в ночи. Ксения Собчак при этом, неловко скрючившись с руках любимого мужчины, счастливо улыбается в камеру. Судя по всему, между супругами царит идиллия, несмотря на то, что вокруг звездной пары то и дело ходят слухи о разводе.

Фанаты Богомолова очень благосклонно отнеслись к редкому фото мужчины с женой. Людям показалось, что супруги уже стали похожи друг на друга, к тому же наконец-то показали себя настоящих.

Фолловеры написали:

"Ксения,вовремя смоталась от Виторгана..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником", "Милахи у Ксении в глазах ЛЮБОВЬ", "Какие вы счастливые… классные!".



Судя по всему, трогательный снимок был сделан во время поездки пары в Северную столицу, приуроченной к дню рождения Константина Богомолова. Тогда Ксения Собчак показала кадры с пикника, который они с мужем устроили на крыше одной из гостиниц. Теперь же режиссер раскрыл еще больше деталей поездки, чем очень порадовал поклонников.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксению Собчак распекли в Сети за неудачное фото.